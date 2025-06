Opposizione alle attività di text and data mining da parte dell'Intelligenza Artificiale

I prodotti e i contenuti Disney resi disponibili sui nostri siti web e altri servizi digitali e online sono forniti agli individui solo per il loro uso personale e non commerciale e non sono resi legalmente disponibili per altri scopi. In particolare, non permettiamo e non abbiamo mai permesso a nessun individuo, società, associazione o altro gruppo di accedere, copiare, estrarre o utilizzare qualsiasi elemento dei prodotti e/o dei contenuti Disney ai fini di text and data mining o per la creazione, l'addestramento o lo sviluppo di (o per l'inserimento o l'ingestione in) qualsiasi modello, strumento o sistema di intelligenza artificiale. Il text and data mining comprende qualsiasi tecnica automatizzata volta ad analizzare testi e dati in forma digitale al fine di generare informazioni, come modelli, tendenze e correlazioni.



Nulla, nei termini e condizioni del prodotto Disney di volta in volta applicabile o altrove, costituisce un riconoscimento dell'applicazione o della disponibilità di una qualsiasi eccezione che consenta a chiunque di utilizzare i prodotti Disney o i loro contenuti per tali scopi.



Nella misura in cui tale tipologia di eccezione potrebbe essere applicabile o disponibile, noi ci opponiamo a tale eccezione nella misura massima consentita dalla legge applicabile e ci riserviamo espressamente il diritto esclusivo di effettuare riproduzioni ed estrazioni di qualsiasi elemento dei prodotti Disney per scopi di text and data mining o altro. In particolare, nella misura in cui l'eccezione di cui all'Articolo 4(1) della Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e i diritti connessi nel Mercato Unico Digitale (o qualsiasi disposizione equivalente delle leggi locali applicabili) potrebbe essere applicabile o disponibile, noi esercitiamo il nostro diritto ai sensi dell'Articolo 4(3) della suddetta Direttiva (o di qualsiasi legge locale equivalente) di opporci a tale eccezione.



In altre parole, se lei desidera accedere, copiare, estrarre o utilizzare qualsiasi elemento dei prodotti Disney per scopi di text and data mining o per creare, addestrare o sviluppare (o per inserimento o ingestione in) qualsiasi modello, strumento o sistema di intelligenza artificiale, non può farlo a meno che ciò non sia stato da noi concordato con lei separatamente e per iscritto mediante un’opportuna licenza.